شكرا لقرائتكم خبر عن طرد الجزار.. رمضان صبحى يضيف الهدف الرابع لبيراميدز أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رمضان صبحى صانع العاب فريق بيراميدز من تسجيل الهدف الرابع بمرمى البنك الاهلى من علامة الجزاء في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وأشهر الحكم محمود بسيونى الكرت الأحمر الى مدافع فريق البنك الاهلى محمود الجزار عقب ضرب المهاجم ماييلى داخل منطقة الجزاء وبعد الرجوع الى تقنية الفار.

وسجل أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى مايلى في الدقيقة 14 ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17 وبلاتى توريه الهدف الثالث في الدقيقة 23 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الاهلى عقب تأكيد حكم المباراة من صحة الهدف والرجوع الى تقنية الفار.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى :

حراسة المرمى ..عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى ، داو سيريل ، محمود الجزار ، بوبكر كيتا.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى ، أحمد مدبولى ، أحمد ربيع ، محمد فتحى.

الهجوم ..محمد "جريندو" ، أسامة فيصل.