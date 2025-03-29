شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام لاعبى الأهلي الدوليين فى التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي مساء الجمعة انتظام اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي، ونيتس جراديشار.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بمباراة الهلال.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني، فيما قام اللاعبون بتنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.