شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود الزمالك لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 - 1.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك التأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذى حقق الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4 - 0.

وسجل هدف التقدم للزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكأس.

بدأت المباراة بضغط مكثف من لاعبى الزمالك، وأهدى عبد الله السعيد كرة لمهاجمى الزمالك بعد كرة عرضية مررها أمام المرمى ولم يستغلها اللاعبون فى الدقيقة 6، ثم أهدر سيف الدين الجزيرى فرصة أخرى بتسديد الكرة أعلى المرمى، وبعد الدقيقة 9 بدأ سيراميكا يستحوذ على الكرة.

وسجل عبد الله السعيد، هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها بعدما عاد الحكم لتقنية الفار ويقرر احتسابها ركلة جزاء.

مع بداية الشوط الثانى أهدر أيمن موكا فرصة التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 52 أهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لصالح فريقه، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعدما سدد عبد الله السعيد كرة ارتطمت فى يد محمد تونى لاعب سيراميكا.

ثم سجل أيمن موكا لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك بعد جملة فنية فى الدقيقة 58 من عمر المباراة، وبعدها دخل أحمد مصطفى زيزو بدلاً من ناصر ماهر.

وفى الدقيقة 69 تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا فى التصدى لفرصة هدف مؤكد من كرة سددها زيزو من الجانب الأيمن، وفى الدقيقة 75 خرج دونجا وسيف الجزيزى ودخل محمود جهاد ومصطفى شلبي.

فى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف بطريقة عالمية بعد تمريرة من عبد الله السعيد ليقود فريقه لنهائى كأس مصر.

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.



احتفال عبد الله السعيد بالهدف



احتفال لاعبى الزمالك



الزمالك وسيراميكا نصف نهائى كأس العاصمة



انفعال محمد بسام



بداية المباراة



بيسيرو



جانب من لقاء الزمالك وسيراميكا



جمهور الزمالك



جمهور نادى الزمالك



زيزو وعواد على دكة البدلاء



سيراميكا والزمالك



سيف الدين الجزيرى



عب الله السعيد يسدد ركلة الجزاء



عبد الله السعيد ودونجا



عبد الله السعيد



عبد الله



على ماهر وبيسيرو



على ماهر



عمر جابر جانب من أحداث الشوط الأول



عمر جابر مع حكم المباراة



عمر جابر وجانب من اللقاء



فرحة واحتفال لاعبى الزمالك



مباراة الزمالك وسيراميكا نصف نهائة كأس العاصمة



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة