شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل سلبيا مع بورفؤاد استعدادا للاتحاد بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى سلبيا مع منافسه فريق بورفؤاد، وذلك خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى.

ويستضيف الإسماعيلي شقيقه السكندري على استاد هيئة قناة السويس يوم 10 أبريل المقبل لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

بدأ الفريق بتشكيل ضم..

حارس المرمى.. عبد الله جمال.

الدفاع.. حاتم سكر، محمود أوتاكا، عماد حمدي، عبد الله حسن.

الوسط .. محمد وجدي، هشام محمد، محمد عبد السميع، محمد خطاري، إريك تراوري.

الهجوم.. محمد زيدان.

وتواجد على مقاعد البدلاء عبد الله عزيز، محمد عمار، محمد بيومي، محمد نصر، عبد الله محمد، محمد إيهاب، حسن منصور، إبراهيم عبد العال، محمد بحيري، عمر السعيد، حسن صابر.

وفى سياق آخر، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا ، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024 ، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.