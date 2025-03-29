شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخطط لضم اللاعبين المميزين فى فريق الشباب إلى نادى دلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسئولو النادي الأهلي لضم اللاعبين المميزين من فريق الشباب مواليد 2005 إلى فريق دلفي الذي يلعب في دوري المظاليم، باعتبار أن الأهلي يقوم برعاية هذا النادي، بدلا من الاستغناء عنهم بالمجان.

وينص بروتوكول التعاون بين الأهلي ونادي دلفي على ضم اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إلى نادي دلفي للاستفادة منهم، بدلا من رحيلهم بشكل مجاني، في ظل صعوبة تصعيد كل اللاعبين للفريق الأول.

على جانب آخر، يسابق الجهاز الإداري بالنادي الأهلي الزمن من أجل إنهاء ترتيبات وتأشيرات سفر الفريق الأحمر إلى موريتا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني يوم 8 أبريل المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعكف على الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء إلى موريتانيا.

ويتواصل الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع السفارة الموريتانية في القاهرة من أجل إنهاء إجراءات السفر، كما يرتب مع السفارة المصرية في موريتانيا من أجل الترتيب لاستقبال البعثة الحمراء وتلبية احتياجات مسئولي النادي الأهلي طوال فترة الإقامة من تحديد ملاعب التدريب واختيار فندق الإقامة ووسائل النقل التي تقل البعثة طوال مدة الإقامة في موريتانيا.