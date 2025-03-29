شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم البنك الأهلي فى الجولة 12 بالمرحلة النهائية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 28-24 على صعيد الجولة الثانية عشرة بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.

تصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي جدول ترتيب دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة بالمرحلة النهائية برصيد 41 نقطة.

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 والمحدد له يوم 11 أبريل القادم.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلي، والشمس مع البنك الأهلي، وسموحة مع طلائع الجيش، والزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز على نظيره البنك الأهلي في الختام.