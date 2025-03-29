شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك تهتف لـ"زيزو" بعد الفوز على سيراميكا واللاعب يرد التحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الزمالك التى تواجدت فى مدرجات استاد القاهرة الدولى، على الهتاف لـ أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، عقب انتهاء مواجهة سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر.

وقام زيزو بالتوجه لمدرجات الجماهير لرد التحية، خاصة وأن اللاعب ساهم فى قيادة فريقه لنهائى الكأس بعد تسجيل هدف قاتل فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحسم الزمالك التأهل لنهائى كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذى حقق الفوز على البنك الأهلى بنتيجة 4 - 0.

وسجل هدف التقدم للزمالك عبد الله السعيد من ركلة جزاء، ثم تعادل أيمن موكا هدف التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 90 سجل أحمد زيزو هدف تأهل الفارس الأبيض لنهائى الكأس.