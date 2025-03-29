شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل الضغط على البنك الأهلي رغم التقدم برباعية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز الضغط على نظيره البنك الأهلى رغم التقدم في النتيجة برباعية نظيفة بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

سجل أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى ماييلى في الدقيقة 14، ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17، وبلاتى توريه الهدف الثالث في الدقيقة 23 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الأهلى، عقب تأكيد حكم المباراة من صحة الهدف والرجوع إلى تقنية الفار، ثم أضاف رمضان صبحى الهدف الرابع في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى.. عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع.. محمد بسيونى، داو سيريل، محمود الجزار، بوبكر كيتا.

خط الوسط.. سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع، محمد فتحى.

الهجوم.. محمد "جريندو"، أسامة فيصل.