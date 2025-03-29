شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يقسو على بيراميدز 11-0 والبنك يهزم مودرن بخماسية فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة النسائية بنادى مسار عروضه الرائعة بعدما اكتسح بيراميدز 11 /0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع فريق مسار رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب دورى الكرة النسائية، فيما بقى فريق بيراميدز عند النقطة 19 في المركز التاسع.

وحقق فريق البنك الأهلى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بخمسة أهداف مقابل هدفين، ليرفع البنك الأهلى رصيده إلى 41 نقطة ويتقدم للمركز الخامس، بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند 38 نقطة ليتراجع للمركز السادس.

وفى مباراة ثالثة، عاد فريق وادى دجلة بفوز كبير من أرض المعادى واليخت بثلاثية نظيفة، ليرفع وادى دجلة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما بقى المعادى واليخت أخيرا برصيد 17 نقطة.

انتزع فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك فوزا صعبا على زد بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد زد عن 35 نقطة في المركز السابع. ورد الزمالك اعتباره بعد الخسارة من زد بكأس مصر والخروج بركلات الترجيح من دور الثمانية.

وكان فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى حقق فوزا كبيرا على المقاولون العرب بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

افتتحت أهداف الأهلى منة طارق، ثم أضافت ميا داردن، وعادت منة طارق مجددا لتضيف الثالث في الشوط الأول، وعززت نادين غازى الهدف الرابع والخامس.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثانى في ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى المقاولون العرب عن 29 نقطة.