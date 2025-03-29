شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة للاعبى الزمالك قبل السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضّل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع للسفر إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر غد الأحد استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.