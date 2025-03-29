شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز أحمد الشيخ استعدادا للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، برنامجا تأهيليا لتجهيز أحمد الشيخ للاستعانة به في مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الخميس 10 أبريل المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الهروب من الهبوط فى الدورى.

وشارك أحمد الشيخ في مران الإسماعيلى بشكل فردى بعد التعافى من إصابة الركبة التي أبعدتها عن الفرق من الموسم الماضى، والتي أجرى بسببها جراحة في ألمانيا وبرنامج تأهيلى في قطر.

ويأمل تامر مصطفى في تجهيز أحمد الشيخ للاستعانة به في المباريات الحاسمة المتبقية من أجل إنقاذ الفريق من خطر الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المقبل.

وفى سياق آخر، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، اليوم قرارًا بقبول استئناف النادي الإسماعيلي جزئيًا ، حيث تم إلزام النادي بسداد مبلغ 361 ألف دولار أمريكي، بدلاً من المبلغ الذي حددته غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في 18 يناير 2024 ، والذي كان يُلزم النادي بسداد 903 ألف دولار أمريكي لصالح اللاعب التونسي فراس شواط.

وجاء هذا التخفيض الكبير في المبلغ المستحق، والذي يصل إلى 542 ألف دولار أمريكي، نتيجة الاستئناف الذي تقدم به الفريق القانوني للنادي بقيادة المحامي الدولي السويسري ألكسندر زين روفينين، أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، بتاريخ 7 فبراير 2024 ، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على النادي الإسماعيلي.