شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 28 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبزر 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 – 3 – 2025 فى مقدمتها، بيراميدز يفوز على البنك الأهلي 4-0 ويضرب موعدا مع الزمالك بنهائي كأس مصر.

بيراميدز يفوز على البنك الأهلي 4-0 ويضرب موعدا مع الزمالك بنهائي كأس مصر

تمكن فريق بيراميدز من التأهل الى نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على البنك الأهلى برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الدفاع الجوى.

زيزو يقود الزمالك لمواجهة بيراميدز بنهائى كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا 2 - 1..

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري قائمة أفضل اللاعبين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

4 مباريات تفصل تريزيجيه وحمدي فتحي عن العودة للأهلى استعداداً للمونديال

اقترب الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي نجما منتخب مصر من العودة للنادى الاهلى، بعد الانتهاء من خوض منافسات الدوري القطري مع أنديتهما حيث يتبقى لكل لاعب 4 مباريات فقط.

الأهلي يطرح فكرة إستعارة محمد عبد المنعم حال فشل عملة الشراء النهائي

طرح مسئولو الأهلي فكرة إستعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق والمحترف حالياً في نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال فشل محاولات شراء اللاعب نهائياً حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الإستعانة باللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

كولر يُفضّل يحيى عطية الله عن معلول والدبيس في قيادة الجبهة اليسرى أمام الهلال

يُفضّل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإستعانة بالمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق أساسياً في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا،عن الدفع بالتونسي علي معلول العائد من إصابة طويلة والظهير الشاب كريم الدبيس.

سيمبا التنزاني يصل الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمصري

وصلت بعثة فريق سيمبا التنزاني إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة النادي المصري في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.