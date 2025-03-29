شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح المقاولون العرب بخماسية نظيفة فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة النسائية بالنادى الأهلى فوزا كبيرا على المقاولون العرب بخماسية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على دورى الكرة النسائية.

افتتحت أهداف الأهلى منة طارق، ثم أضافت ميا داردن، وعادت منة طارق مجددا لتضيف الثالث في الشوط الأول، وعززت نادين غازى الهدف الرابع والخامس.

بهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثانى في ترتيب جدول دورى الكرة النسائية، فيما بقى المقاولون العرب عن 29 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: نادين محمد وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: نادين غازي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش وسارة كرد وهنا عثمان ونور إدريس وحبيبة عصام وثريا أشرف وسيرين غطاس ومريم عفيفي وشارتي روبن.