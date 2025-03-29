شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على البنك الأهلي 4-0 ويضرب موعدا مع الزمالك بنهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق بيراميدز من التأهل الى نهائي بطولة كأس مصر عقب الفوز على البنك الأهلى برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الدفاع الجوى.

سجل أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى ماييلى في الدقيقة 14، ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17، وبلاتى توريه الهدف الثالث في الدقيقة 23 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الأهلى، عقب تأكيد حكم المباراة من صحة الهدف والرجوع إلى تقنية الفار، ثم أضاف رمضان صبحى الهدف الرابع في الدقيقة 62 من علامة الجزاء.

ومن المقرر أن يلاقى فريق بيراميدز نظيره الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2024 – 2025 التي لم يحدد موعدها من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى الآن.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق بيراميدز وبجانب تسجيل الأربع أهداف اهدار العديد من الفرص والسيطرة على مجريات اللقاء كاملا غى غياب تام من قبل لاعبو فريق البنك الاهلى حيث أشهر الحكم محمود بسيونى الكرت الأحمر الى المدافع محمود الجزاء عقب ضرب ماييلى داخل منطقة الجزاء دون كرة.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى ..عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى، داو سيريل، محمود الجزار، بوبكر كيتا.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع، محمد فتحى.

الهجوم .. محمد "جريندو"، أسامة فيصل.