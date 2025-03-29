شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على زد بثنائية فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة دورى الكرة النسائية.

سجل هدفي الزمالك كل من، كنزي مجدى، وأبيجيل ساكيوا.

قدمت لاعبات الزمالك أداءً فنياً جيداً خلال المباراة، وصنعوا عدة فرص على مرمى زد، نتج عنها تسجيل هدفين، بجانب إهدار أكثر من فرصة محققة.

ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً".