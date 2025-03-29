شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر: كنت طمعان فى الفوز.. وبوبو وزلاكة عائدان من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا، أن فريقه أهدر فرصا محققة أمام الزمالك، في المباراة التي خسرها بهدفين مقابل هدف، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال على ماهر خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفى بعد المباراة: "كنت طمعان في المباراة وحصلنا على العديد من الفرص المحققة ولكن لم نستغلها بشكل جيد".

وأضاف مدرب سيراميكا: "فرصة أحمد القندوسى المهدرة غيرت المباراة والزمالك استغلها في تسجيل الهدف الثانى في مرمانا، وأهنئهم على التأهل إلى النهائي".

وتابع على ماهر: "سبب التأخر في الدفع بمحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو أنهم عائدان من الإصابة وهما من اللاعبين الأساسين لنا".