شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. بيسيرو يدفع بشلبى وجهاد بحثا عن التقدم أمام سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرّت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وما زال التعادل بنتيجة 1 - 1 مسيطراً على اللقاء.



سيراميكا والزمالك



سيف الدين الجزيرى



عب الله السعيد يسدد ركلة الجزاء

بدأت المباراة بضغط مكثف من لاعبى الزمالك، وأهدى عبد الله السعيد كرة لمهاجمى الزمالك بعد كرة عرضية مررها أمام المرمى ولم يستغلها اللاعبون فى الدقيقة 6، ثم أهدر سيف الدين الجزيرى فرصة أخرى بتسديد الكرة أعلى المرمى، وبعد الدقيقة 9 بدأ سيراميكا يستحوذ على الكرة.

وسجل عبد الله السعيد، هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها بعدما عاد الحكم لتقنية الفار ويقرر احتسابها ركلة جزاء.



على ماهر وبيسيرو



على ماهر



مباراة الزمالك وسيراميكا نصف نهائة كأس العاصمة

مع بداية الشوط الثانى أهدر أيمن موكا فرصة التعادل لسيراميكا، وفى الدقيقة 52 أهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لصالح فريقه، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعدما سدد عبد الله السعيد كرة ارتطمت فى يد محمد تونى لاعب سيراميكا.

ثم سجل أيمن موكا لاعب سيراميكا هدف التعادل لفريقه فى شباك الزمالك بعد جملة فنية فى الدقيقة 58 من عمر المباراة، وبعدها دخل أحمد مصطفى زيزو بدلاً من ناصر ماهر.

وفى الدقيقة 69 تألق محمد بسام حارس مرمى سيراميكا فى التصدى لفرصة هدف مؤكد من كرة سددها زيزو من الجانب الأيمن، وفى الدقيقة 75 خرج دونجا وسيف الجزيزى ودخل محمود جهاد ومصطفى شلبي.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.



بيسيرو



مباراة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة الزمالك وسيراميكا



مباراة نصف نهائى كأس العاصمة