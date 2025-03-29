شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سبورتنج فى الجولة الـ12 بالمرحلة النهائية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 26-19، على صعيد الجولة الثانية عشر بالمرحلة النهائية من دوري المحترفين للرجال لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 .

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد عن جدول منافسات دور ربع نهائي كأس مصر للرجال للموسم المحلي 2024-2025 و المحدد له يوم 11 إبريل القادم.

ويشهد دور ربع نهائي كأس مصر لقاءات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلي و الشمس مع البنك الأهلي و سموحة مع طلائع الجيش و الزمالك مع الزهور.

فيما توج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب دوري المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 رسميا بالفوز علي نظيره البنك الأهلي في الختام.