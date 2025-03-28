شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بثلاثية فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بثلاث أهداف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

سجل أهداف فريق بيراميدز كل من الكونغولى ماييلى في الدقيقة 14، ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17، وبلاتى توريه الهدف الثالث في الدقيقة 23 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الأهلي عقب تأكيد حكم المباراة من صحة الهدف والرجوع الى تقنية الفار.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبو فريق بيراميدز وتم تسجيل 3 أهداف وأهدار العديد من الفرص المحققه للتهديف في غياب تام من قبل لاعبو فريق البنك الاهلى على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى، داو سيريل، محمود الجزار، بوبكر كيتا.

خط الوسط.. سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع، محمد فتحى.

الهجوم .. محمد "جريندو"، أسامة فيصل.