شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدف فى الشوط الأول ويضع قدما فى نهائى كأس مصر (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد.

بدأت المباراة بضغط مكثف من لاعبى الزمالك، وأهدى عبد الله السعيد كرة لمهاجمى الزمالك بعد كرة عرضية مررها أمام المرمى ولم يستغلها اللاعبون فى الدقيقة 6، ثم أهدر سيف الدين الجزيرى فرصة أخرى بتسديد الكرة أعلى المرمى، وبعد الدقيقة 9 بدأ سيراميكا يستحوذ على الكرة.

وسجل عبد الله السعيد، هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، من ركلة جزاء حصل عليها بعدما عاد الحكم لتقنية الفار ويقرر احتسابها ركلة جزاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.