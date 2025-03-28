3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش

تأهل الثلاثي المصري، هانيا الحمامي، ندى عباس ومصطفى عسل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.

محمد يوسف

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