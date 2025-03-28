شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة أوبتاسيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالجمعة، 28 مارس 2025 10:17 م
تأهل الثلاثي المصري، هانيا الحمامي، ندى عباس ومصطفى عسل، إلى الدور نصف النهائي ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، والتي يستضيفها نادي ويمبلدون بلندن خلال الفترة بين 25 إلى 30 مارس الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 118 ألف دولار.وجاءت نتيجة المصريين في ربع النهائي كالتالي:
فوز ندى عباس على مليسا ألفيش بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 1-11, 11-1, 7-11, 13-11.
فوز هانيا الحمامي على جاسمين هوتون بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-6, 11-8.
فوز مصطفى عسل على كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-3, 11-6.
هزيمة سنا إبراهيم أمام الإنجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 7-11, 11-8, 11-9.
هزيمة يوسف إبراهيم أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 12-10, 15-13.
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