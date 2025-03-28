شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة فى 30 دقيقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بيراميدز على نظيره البنك الاهلى بثلاث أهداف دون رد عقب مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الدفاع الجوى ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان تمكن الكونغولى مايلى مهاجم فريق بيراميدز من تسجيل هدف التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 14 بمرمى البنك الاهلى عقب استغلال عرضية وتسديدها برأسه لتسكن شباك الحارس عبدالعزيز البلعوطى ثم عزز أحمد عاطف "قطة" الهدف الثانى للفريق السماوى في الدقيقة 17.

وكانت تقنية الفار أكدت صحة الهدف الثالث لفريق بيراميدز أحرزه بلاتى توريه عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس فريق البنك الاهلى.

وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى :

حراسة المرمى ..عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى ، داو سيريل ، محمود الجزار ، بوبكر كيتا.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى ، أحمد مدبولى ، أحمد ربيع ، محمد فتحى.

الهجوم ..محمد "جريندو" ، أسامة فيصل.