شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكاما أجانب لمباراته أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم اليوم نادي بيراميدز طلباً رسمياً للاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن رغبته في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارته مباراته أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم 12 أبريل المقبل، ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لمسابقة دوري القسم الأول.

وقرر الاتحاد المصري اتخاذ الإجراءات الواجبة في هذا الصدد بعد أن استوفى طلب نادي بيراميدز الشروط المنصوص عليها لائحياً، وتعهده بسداد تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي فور انتهاء إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن لائحة مسابقة كأس مصر لا تتضمن بنوداً أو أى مواعيد محددة لطلب حكام أجانب، نظراً لطبيعة المسابقة، وعدم معرفة المتأهلين مسبقاً للدور التالى.

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم أن الالتباس الذي حدث فيما يتم تناوله بخصوص طلب نادي سيراميكا حكاماً أجانب لإدارة مباراته مع الزمالك في الدور قبل النهائي، بسبب الخلط بين لائحة مسابقة دوري القسم الأول التى يتم إدارتها من خلال رابطة الأندية، وتتضمن بنداً ومواعيد محددة لطلب الحكام الأجانب، وبين لوائح المسابقات الأخرى التى يديرها الاتحاد.