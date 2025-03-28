شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يسجل هدف تقدم الزمالك على سيراميكا من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الله السعيد، لاعب فريق الزمالك، هدف التقدم لفريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 33 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه لاعب سيراميكا مع عبد الله السعيد، ليعود الحكم لتقنية الفار ويقرر احتسابها ركلة جزاء.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.