شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى لمنتخب مصر يتابع مباراة الزمالك وسيراميكا من مقصورة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على حضور مباراة الزمالك وسيراميكا التى تجمعهما حاليًا من مقصورة استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، وما زال التعادل السلبى مسيطرًا على اللقاء.



الجهاز الفنى لمنتخب مصر

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق، خط الوسط: محمود بنتايج - عمر جابر - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي وناصر منسي.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد عادل، خط الوسط: محمد توني - إسلام عيسى - أحمد القندوسي - أيمن موكا - احمد بلحاج، خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - سعد سمير - أحمد هاني - مازن ياسر - محمد شكري - محمود زلاكة - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.