شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف "قطة" يضيف الهدف الثانى لبيراميدز بمرمى البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد عاطف "قطة"، لاعب فريق بيراميدز، من تسجيل الهدف الثانى لفريقه بمرمى البنك الأهلى في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وكان الكونغولى ماييلى مهاجم فريق بيراميدز تمكن من تسجيل هدف التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 14 بمرمى البنك الأهلى عقب استغلال عرضية وتسديدها برأسه لتسكن شباك الحارس عبدالعزيز البلعوطى.

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى، داو سيريل، محمود الجزار، بوبكر كيتا.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع، محمد فتحى.

الهجوم .. محمد "جريندو"، أسامة فيصل.