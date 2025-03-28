شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى يتقدم لبيراميدز بمرمى البنك الأهلي عقب مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق بيراميدز على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف عقب مرور 15 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وتمكن الكونغولى مايلى مهاجم فريق بيراميدز من تسجيل هدف التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 14 بمرمى البنك الأهلى، عقب استغلال عرضية وتسديدها برأسه لتسكن شباك الحارس عبد العزيز البلعوطى.

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - رمضان صبحي - أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى:

حراسة المرمى ..عبدالعزيز البلعوطى.

خط الدفاع .. محمد بسيونى، داو سيريل، محمود الجزار، بوبكر كيتا.

خط الوسط .. سعيدو سيمبورى، أحمد مدبولى، أحمد ربيع، محمد فتحى.

الهجوم .. محمد "جريندو"، أسامة فيصل.