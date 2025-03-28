شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب على ماهر أمام الزمالك قبل لقاء الليلة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

يبحث على ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن الفوز الرابع له كمدرب أمام الزمالك تاريخيا، عندما يقود سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وستكون مباراة اليوم هي السابعة عشر في تاريخ على ماهر كمدرب أمام الزمالك، حيث واجه الزمالك في 16 مباراة سابقة خلال توليه تدريب أندية الدوري، حقق 3 انتصارات كانت فى المواجهات الأخيرة بين المصري والزمالك بالدور الأول والثانى بالدوري المصري النسخة الماضية والتي فاز بها الفريق البورسعيدي بهدف نظيف ثم بهدفين مقابل هدف ثم فى الدور الاول للنسخة الماضية بهدف دون رد، وحقق على ماهر تعادلين أخرهم فى المواجهة الاخيرة مع المصري فى الكونفدرالية وكان تعادلا سلبياً، بينما تلقى الهزيمة فى 11 مباراة أخرى أمام الفارس الأبيض، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

ومن المقرر أن يدير مباراة الزمالك وسيراميكا طاقم حكام من هندوراس بقيادة هيكتور سعيد مارتينيز سورتو حكمًا للساحة ويعاونه والتر لوبيس مساعد أول، وكرستيان راميريز مساعد ثان.

ويتواجد الهندوراسى سيلفن براون حكمًا لتقنية الفيديو "الفار"، والكوستاريكى بنجامين بينادا مساعد حكم "الفار" والمصرى محمود ناجى حكمًا رابعاً.

وحجز مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.