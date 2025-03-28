شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك وسيراميكا فى كأس مصر قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريقا الزمالك وسيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر،في لقاء يبحث فيه كل طرف عن الفوز لحجز تذكرة التأهل إلى الدور النهائي.

وتخطى الزمالك عقبة أبو قير للأسمدة فى دور الـ 32 للبطولة بهدفين دون رد سجلهما زيزو ومصطفى شلبى، ثم تخطى عقبة مودرن سبورت في دور الستة عشر للبطولة بهدفين مقابل هدف، سجل هدفى الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق شيكابالا بعد وصول اللقاء للأشواط الإضافية ثم تخطى الدور ربع النهائي بالفوز على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بدأ سيراميكا مشواره في بطولة كأس مصر من دور الـ32، بالفوز على نادى لافيينا إف سى الذى ينافس فى دورى المحترفين "القسم الثانى المصرى أ" بثلاثية نظيفة، ثم الفوز على طلائع الجيش بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي الكأس.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.