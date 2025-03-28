شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُفضّل يحيى عطية الله عن معلول والدبيس في قيادة الجبهة اليسرى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

يُفضّل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإستعانة بالمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق أساسياً في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا،عن الدفع بالتونسي علي معلول العائد من إصابة طويلة والظهير الشاب كريم الدبيس.

ويلعب الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ورغم عودة معلول للمشاركة مع الفريق بعد غياب ما يقرب من عشرة اشهر بسبب جراحة وتر إكيلس ورغم تواجد الظهير الصاعد كريم الدبيس إلان أن المدير الفني للأهلي يميل إلى الدفع بـ يحيى عطية الله أمام الأهلي ويراه الأنسب والأجهز للمشارة في هذه المباراة التي يتطلع فيها الارد الأحمر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الأهلي في لقاء العودة يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا.