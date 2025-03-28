شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يصطدم فريق بيراميدز بنظيره البنك الأهلي في مواجهة مصيرية تجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، حيث يبحث كل منهما عن الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز19 مليوناً و980 ألف يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للبنك الاهلى ة 6 ملايين و730 ألف يورو.

واستطاع بيراميدز الفوز على إنبي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية استاد الدفاع الجوي في مواجهة صعبة.

وحسم فريق البنك الأهلي تأهله إلى نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على غزل المحلة بهدف وحيد.

تنقل قناة أون سبورت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

توج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.