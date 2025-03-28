شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك..زلاكا وبلحاج ولاكاى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - محمد توني.

خط الوسط: محمد عادل - إسلام عيسى - أحمد قندوسي - محمود زلاكه - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

وبلغت القيمة التسويقية للمربع الذهبي للنسخة الحالية حوالي 54 مليون يورو، حيث يتصدر بيراميدز القائمة بقيمة 19 مليوناً و980 ألف يورو، ثم الزمالك 15 مليوناً و650 ألف يورو، سيراميكا 11 مليوناً و580 ألف يورو، وأخيراً البنك الأهلي بقيمة 6 ملايين و730 ألف يورو.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.