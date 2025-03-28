شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطرح فكرة إستعارة محمد عبد المنعم حال فشل عملة الشراء النهائي والان مع تفاصيل الخبر

طرح مسئولو الأهلي فكرة إستعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق والمحترف حالياً في نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال فشل محاولات شراء اللاعب نهائياً حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الإستعانة باللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

وجدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم محمد عبد المنعم حيث يرغب الأهلي في إستعادة مدافعه الأسبق لتدعيم دفاع المارد الأحمر الذي مازال يُعاني بسبب لعنة الإصابات التي تضرب خط الدفاع من وقت لأخر ، بجانب تراجع مستوى بعض لاعبي هذا المركز، ويستغل الأهلي رغبة محمد عبد المنعم في العودة للقلعة الحمراء في ظل عدم شعوره بالراحة التامة في التجربة الفرنسية التي بدأت الصيف الماضي.

وقال مصدر في الأهلي ، أن عبد المنعم رحّب خلال أحاديثه الأخيرة مع مسئولو القلعة الحمراء بالعودة للنادي الصيف المقبل، تاركاً لهم التفاوض مع النادي الفرنسي وإقناعه بالاستغناء عنه مع نهاية الموسم الجاري.

ويعول الأهلي على رغبة عبد المنعم وعدم مشاركته بشكل مُنتظم مع ناديه لإتمام صفقة انتقاله للقلعة الحمراء للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا ، كما يعول الأهلي على باقي مستحقاته لدى النادي الفرنسي لإتمام المفاوضات فالأهلي حصل على الُدفعة الأولى من الصفقة قبل ستة أشهر وكانت قيمتها مليوني و400 ألف يورو ، وسيحصل الأهلي على الدُفعة الثانية والأخيرة من نيس خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو.

ويتطلع الأهلي لحسم الصفقة عن طريق الإستعارة إذا فشلت محاولات ضم اللاعب نهائياً.