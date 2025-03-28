شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 16 سنة يواجه بتروجت وديا غدا في ختام معسكره المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر تحت 16 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، معسكره المفتوح غدا السبت بمباراة ودية ثالثة أمام بتروجت مواليد 2008 بمركز المنتخبات الوطنية.

وفاز المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة على فريق سيراميكا مواليد 2008 بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس بمركز المنتخبات الوطنية وذلك فى ختام المرحلة الأولى من معسكره المفتوح الذى انطلق الاثنين الماضي في إطار استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية .

وكان المنتخب خاض أولى مبارياته الودية مساء الأربعاء الماضي، وفاز على فريق زد مواليد 2008 بنتيجة 1/4.

وتنطلق اليوم الجمعة المرحلة الثانية من المعسكر بضم 27 لاعبا من أندية " بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجيت والعبور" ، ويختتم المعسكر غداً السبت بمباراة ودية ثالثة واخيرة مع فريق بتروجيت مواليد 2008.