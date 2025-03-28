شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي لمبارة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخلت استعدادات فريق الأهلي لمباراة الهلال السوداني مرحلة الجديدة بعدما إقترب اللقاء الذي سيُقام بإستاد القاهرة الأسبوع المقبل ، ويتطلع المارد الأحمر لتقديم نتيجة جيدة تُسهل مهمته في لقاء العودة ..ونستطلع في التقرير التالي ، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الذهاب بين الأهلي والهلال.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

ج: يلتقي الأهلي مع الهلال في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أبريل القادم بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

س: كيف يستعد الأهلي لمباراة الهلال؟

ج: الفريق يخوض تدريباته اليومية على ملعب التتش ، وخاض مباراة ودية مساء الأربعاء أمام زد شارك فيها البدلاء والعائدين من الإصابة والشباب وخسرها الأهلي 1-3 ثم حصل الفريق على راحة أمس من التدريبات وسيستأنف تدريباته اليوم.

س: ماذا عن اللاعبين الدوليين؟

ج:يستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين في مران الفريق اليوم بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية وحصولهم على راحة إضافية لمدة 24 ساعة ، وتواجد 6 لاعبين مع المنتخب الأول في مباراتي أثيوبيا وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 ، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، كما تواجد الفلسطيني وسام أبو علي مع منتخب بلاده وتواجد السلوفينى جراديشار مع منتخب بلاده للشباب.

س: هل سيدخل الفريق معسكر مغلق استعداداً للمباراة؟

ج: نعم ، فقد استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على دخول الفريق معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الهلال وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

س:ماذا عن مباراة العودة؟ج: ستقام مباراة العودة يوم 8 أبريل المقبل في موريتانيا حيث يلعب الهلال مبارياته هناك نظراً للأحداث الراهنة في السودان ، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.