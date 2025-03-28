شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز و البنك الأهلي فى نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل البنك الأهلي ضيفا ثقيلا علي بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لنسخة 2024-2025 بإستاد الدفاع الجوي في مواجهة لن تكون سهلة علي أي من الفريقين.

يسعي فريق بيراميدز للحفاظ علي لقب كأس مصر في خطوة جديدة منه لاستمرار البطولات كما تخطط له إدارة النادي السماوي خاصة أنه متصدر الدوري والأقرب لحصد بطولة الدوري في الموسم الحالي.



موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهليتقام مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي في استاد الدفاع الجوي في إطار فعاليات نصف نهائي كأس مصر لنسخة 2024 – 2025 في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم الجمعة.القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والبنك الأهليحصلت قنوات أون سبورتس علي حقوق إذاعة مباريات كأس مصر ومنها مباراة اليوم التي تجمع بيراميدز أمام البنك الأهلي في استاد الدفاع الجوي.وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قد أعلن قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.وجاءت القائمة على النحو التالي:حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.