كولر يستقر على دخول معسكر مغلق لمدة 48 استعداداً للهلال بدوري أبطال أفريقيا

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استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على دخول الفريق معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويستأنف الأهلي اليوم ،الجمعة، الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم بعد راحة حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة ، ويعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تكثيف المحاضرات الفنية مع لاعبيه من أجل تصويب الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في أداء الفريق الفترة الماضية.

وتكررت هذه الأخطاء في ودية زد التي خسرها الأحمر أول أمس ، الأربعاء، بهدف مقابل ثلاثة أهداف وإن كانت الهزيمة جاءت في الشوط الثاني بعدما دفع كولر بالبدلاء والعائدين من الإصابة والشباب بعدما كان الأهلي مُتقدماً بهدف في الشوط الأول.