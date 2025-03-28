شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام البنك الأهلي..ماييلي في الهجوم ..وعودة أحمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام البنك الأهلي في نصف نهائي كأس مصر.

تقام مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي في استاد الدفاع الجوي في إطار فعاليات نصف نهائي كأس مصر لنسخة 2024 – 2025 في تمام الساعة 9:30 مساء اليوم الجمعة ويتم إذاعتها عبر قناة أون سبورتس 2 .

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من أحمد الشناوي و محمد الشيبي و محمود مرعي و أحمد سامي و كريم حافظ و بلاتي توريه و مهند لاشين وليد الكرتي و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل و فيستون ماييلي.

ويملك يورتشيتش مدرب بيراميدز عدد من الأوراق الرابحة علي دكة البدلاء في مقدمتهم رمضان صبحي ويوسف أوباما و مروان حمدي.

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قد أعلن قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.