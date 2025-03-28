شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم الميدانية لتأمين مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، التي ستُقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على أرض استاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر.

الاستعدادات الأمنية كانت على أعلى مستوى، حيث قامت أطقم الأمن التابعة للمجموعة الإفريقية بتشكيل فرق متخصصة لتأمين الأبواب الرئيسية للاستاد، وضمان دخول الجماهير في أجواء آمنة، مع منع دخول أي ممنوعات، مثل الشماريخ واللافتات المسيئة التي قد تفسد أجواء المباراة.

وكانت أطقم الأمن للمجموعة الافريقية قد وضعت نصب أعينها تأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، الذين سيتحملون مسؤولية إدارة اللقاء في أجواء من التوتر والتنافس الرياضي. وتعاونت الأجهزة الأمنية مع أحدث التقنيات التكنولوجية لضمان تنفيذ عمليات التأمين بأقصى درجات الكفاءة.

تأهل بيراميدز إلى نصف النهائي بعد أن اجتاز عقبة المنصورة بثلاثية نظيفة في دور الـ 32، ثم فاز على المقاولون العرب 2-0 في ثمن النهائي، قبل أن يحقق الفوز على إنبي 2-1 في ربع النهائي. أما البنك الأهلي فقد تأهل بعد الفوز على بترول أسيوط 1-0 في دور الـ 32، ثم تغلب على المصري 3-1 في دور الـ 16، ليحقق انتصارًا مهمًا على غزل المحلة في ربع النهائي بهدف نظيف.

وتبقى الأنظار مشدودة نحو استاد الدفاع الجوي، حيث تتلاقى طموحات الفريقين في مواجهة مثيرة، بينما يبقى الأمن هو الدرع الحامي للحدث الرياضي الكبير، الذي ينتظره الجميع بشغف.