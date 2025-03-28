شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يعتمد علي إبراهيم عادل ومصطفي فتحي وماييلي والكرتي في هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز علي الضغط الهجومي من البداية خلال المواجهة المرتقبة لفريقه أمام البنك الأهلي في قبل نهائي كأس مصر مساء اليوم.

وطالب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، لاعبي بيراميدز بضرورة استثمار الضغط الهجومي المبكر وعدم منح الفرصة للاعبي البنك الأهلي للتنظيم الدفاعي مما يعرقل زيارة شبتاك البنك مطالبا مصطفي فتحي وإبراهيم عادل ووليد الكرتي وفيستون ماييلي بالتسديد كلما لاحت لهم الفرصة لتهديد مرمي البنك الأهلي باستمرار.

ويعتمد بيراميدز في الهجوم خلال مواجهة البنك الأهلي علي القوة الهجومية الكبرى بعد تماثل إبراهيم عادل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الأخير وتم استبعاده من مباراة منتخب مصر وسيراليون.

يقام لقاء بيراميدز أمام البنك الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة بإستاد الدفاع الجوي ويتم نقل المباراة عبر قنوات أون سبورت 2 .

وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، قد أعلن قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.