شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لم نتحمل أي مستحقات نظير مشاركة منتخب الشباب في دورة قطر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أن خزينة الجبلاية لم تتحمل أي تكلفة نظير سفر ومشاركة منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه مؤخرا الي قطر للمشاركة في دورة قطر الودية الدولية استعدادا لأمم أفريقيا الشهر المقبل.

وخاض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 معسكره في قطر ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية القادمة وتخلل المعسكر ثلاث تجارب دولية أسفرت عن الفوز على منتخب الإمارات الأوليمبي 5-1، مساء أمس وسبقها التعادل مع منتخب قطر الأوليمبي بهدف لكل فريق؛ والخسارة من منتخب كرواتيا الأوليمبي 2-3 وقدم المنتخب مستويات جيدة وتبعث للتفاؤل في أول تجربة دولية له تحت قيادة أسامة نبيه المدير الفني الذي تولى المهمة منذ بضع أسابيع.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه بدء معسكره المقبل 18 أبريل، استعدادا لخوض نهائيات بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل إلى 18 مايو المقبلين ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا.