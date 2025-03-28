شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين في مران اليوم استعداداً للهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين في مران الفريق اليوم بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية وحصولهم على راحة إضافية لمدة 24 ساعة.

وتواجد 6 لاعبين مع المنتخب الأول في مباراتي أثيوبيا وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 ، وهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا، كما تواجد الفلسطيني وسام أبو علي مع منتخب بلاده وتواجد السلوفينى جراديشار مع منتخب بلاده للشباب.

ويستأنف فريق النادي الأهلي اليوم ،الجمعة، تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بستاد القاهرة وهي المباراة التي سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم بعد راحة حصل عليها أمس لمدة 24 ساعة ، ويعمل مارسيل كولر المدير الفني للفريق على تكثيف المحاضرات الفنية مع لاعبيه من أجل تصويب الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في أداء الفريق الفترة الماضية.

وتكررت هذه الأخطاء في ودية زد التي خسرها الأحمر أول أمس ، الأربعاء، بهدف مقابل ثلاثة أهداف وإن كانت الهزيمة جاءت في الشوط الثاني بعدما دفع كولر بالبدلاء والعائدين من الإصابة والشباب بعدما كان الأهلي مُتقدماً بهدف في الشوط الأول.