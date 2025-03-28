شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم لعب للقطبين.. محمد عبد الجليل حزنه على الرحيل عن الأهلى قاده للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من النجوم الذين لعبوا في صفوف الأهلي والزمالك وصنعوا معهما تاريخا كبيرا، وأصبحوا من نجوم الكرة المصرية، ولكن هناك البعض الذي اختار أن يلعب بقميص قطبي الكرة المصرية معاً، ويخوض تحدي مختلف من نزع الفانلة البيضاء وارتداء الحمراء أو العكس، وما يترتب عليه من ردة فعل قوية في الشارع الرياضي وغضب من جمهور ناديه القديم بسبب قراره اللعب لغريمه التقليدي.

على مدار شهر "رمضان الكريم" نتناول بشكل يومي حكاية نجم كروي، اختار أن يلعب للقطبين، وقبل خوض مغامرة الهجوم المتوقع من جماهير ناديه القديم وكيف تأقلم على الوضع الجديد والتحدي الذي جعله في مرمى الهجوم والانتقادات من جماهير ناديه، وفي نفس الوقت كيف تحول من لاعب غير مرغوب فيه من جمهور ناديه القديم إلى لاعب يلقى كل الدعم من نفس الجمهور.

حكاية اليوم عن محمد عبد الجليل نجم الأهلي والزمالك السابق، وأحد المواهب التي أنجبتها الكرة المصرية، وكان من أهم اللاعبين في هجوم الأهلي ولكن ابتعاده عن تركيزه دفع الأهلي للتخلي عنه، وبعدها قرر اللعب بقميص الغريم الزمالك.

محمد عبد الجليل، نجم النادى الأهلى والزمالك السابق، من مواليد الثانى من أكتوبر لعام 1968، صعد للفريق الأول للنادى الأهلى على يد أنور سلامة موسم "1987-1988"، واستمر مع الفرق "8" مواسم، لعب خلالها ما يقارب "144" مباراة، سجل خلالها "28" هدفاً.

حقق عبد الجليل لقب بطولة الدورى ثلاث مرات أعوام "1989، 1994، 1995"، وأربعة كأس مصر أعوام "1989، 1991، 1992، 1993"، وفاز بكأس الاتحاد المصرى "1989" وسجل هدف النهائى فى شباك المصرى، وفاز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس "1993"، وانتقل للزمالك موسم "1995-1996" واستمر معه موسمين.

ويعد محمد عبد الجليل أحد أبرز اللاعبين المهاريين فى تاريخ النادى الأهلى وكان له بصمته الواضحة مع الفريق منذ أن تم تصعيده لصفوف الفريق الأول من قطاع الناشئين عام 1998، وشكل مع زميليه الصاعدين عمرو أنور وعادل عبد الرحمن مثلثا هجوميا بديعا، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء عام 1994 وينضم لصفوف الغريم الزمالك الذى لم يلعب له كثيرا، وكان له واقعة شهيرة عندما أعلن العصيان على مدربه فى الفريق الأبيض حينذاك أحمد رفعت وخلع قميص الفريق بعد استبداله فى أحد المباريات ورحل عن ميت عقبة بعدها.

بدأ كرة القدم فى سن 12 عامًا مع الأهلى، وكانت المدرجات مليئة بمئات الآلاف، ونجح فى الاختبارات التي خاضها مع الأهلى، ثم تم تصعيده بعد فترة مع جيل كبير، ويرى أن أفضل من لعب معهم في الأهلي هم محمد يوسف وياسر ريان.

وذكر عبد الجليل أن رحيله عن الأهلى كان له أثرًا سلبيًا على نفسيته، لكنه استطاع تجاوزه بالانضمام للزمالك، مشددًا أن انضمامه للزمالك كان شرفا كبيرا له، وتجربة استفاد منها بشكل كبير.