شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا على رأس 6 غيابات فى صفوف الزمالك أمام سيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره سيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، فى لقاء يسعى خلاله الأبيض لحسم التأهل إلى النهائى والمنافسة على اللقب.

ويغيب عن الزمالك فى المباراة كل من محمود عبد الرازق شيكابالا، مصطفى شلبى، أحمد الجفالى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى ، بالاضافة إلى حمزة المثلوثى.

يغيب شيكابالا، بسبب إصابته بكدمة فى الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة بتروجت الماضية بكأس عاصمة مصر، ومصطفى شلبي، بسبب إصابته بكدمة في الساق، بينما يغيب أحمد الجفالي، لإصابته بمزق في العضلة الخلفية، وأحمد حمدي، الذى يخوض المرحلة الأخيرة من الإصابة بالرباط الصليبي، وكذلك محمد عبد الشافي، لعدم الجاهزية الفنية، وحمزة المثلوثي، لإصابته بالرباط الصليبي.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى هذا الدور بعد تغلبه على سموحة في ربع النهائي، حيث يسعى لمواصلة مشواره نحو التتويج بالكأس وتعويض جماهيره عن أي تعثرات سابقة.

ويشهد تشكيل الزمالك، مشاركة سيف الجزيري أساسيًا في مركز المهاجم، بعد عودته من صفوف منتخب تونس، وإشراك محمد صبحي في مركز حراسة المرمى.