شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة أمم أفريقيا للشباب فى ثلاث محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب في ثلاث محافظات مختلفة، بهدف توزيع المباريات على أكثر من مدينة وتوفير أفضل الظروف للمنتخبات المشاركة.

وبحسب المقترح المطروح، ستستضيف القاهرة مجموعة، بينما تحتضن الإسكندرية مجموعة أخرى، في حين ستكون الإسماعيلية مقرًا للمجموعة الثالثة، وهو ما يضمن تنوع الملاعب وزيادة الحضور الجماهيري في أكثر من منطقة.

ومن المقرر أن يناقش الاتحاد تفاصيل هذا المقترح خلال اجتماعه الطارئ القادم، حيث ستتم دراسة مدى جاهزية الملاعب والبنية التحتية في كل محافظة، لضمان تقديم نسخة استثنائية تعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات القارية بأعلى مستوى.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مساء الخميس، عن منح مصر حق تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما خلال العام الحالي 2025.

وقال بيان كاف: "منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية حقوق استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025".

وأضاف: "يأتي هذا بعد أن أبلغ الاتحاد الإيفواري لكرة القدم وحكومة كوت ديفوار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أنه بسبب ظروف غير متوقعة، فإنهم غير قادرين على استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم والحكومة المصرية قد تقدما في وقت سابق بعرض لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا 2025.

وستقام المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2025 يوم الأحد 27 أبريل 2025 والمباراة النهائية يوم 18 مايو 2025.