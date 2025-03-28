شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اليوم الأول من بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، منافسات أول أيام بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات، والتى تقام فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 28 إلى 30 مارس الجارى.

وتشهد البطولة مشاركة 181 لاعبة من 33 دولة مختلفة، فى ظل استمرار نجاح مصر فى تنظيم بطولات السلاح، مما عزز ثقة الاتحاد الدولى ومنح مصر فرصًا إضافية لاستضافة المزيد من البطولات العالمية.

وتشارك مصر فى البطولة بـ18 لاعبة، مستغلة إقامة المنافسات على أرضها لاكتساب مزيد من الخبرات والاحتكاك بالمستويات العالمية للاعبات مصر.

وأسفرت القرعة عن وقوع نور الهدى البغدادي في المجموعة الأولى مع بطلات بلغاريا، اليابان، فنزويلا، ألمانيا، المجر والهند، فيما تقع روضة حماد في المجموعة الثانية مع بطلات إيطاليا، الصين، جورجيا، الأرجنتين، كوريا وألمانيا.

وتلعب في المجموعة الثالثة اللاعبة جودي أنس رفقة بطلات أوكرانيا، بريطانيا، إيطاليا، كوريا، الهند وإسبانيا بينما تلعب عنان حجازي مع بطلات النمسا، الصين، أمريكا، أوكرانيا، البلد المحايد وإيطاليا.

وتقع سلمى جعفر في المجموعة الخامسة مع لاعبات ألمانيا، كندا، الصين، اليابان، إيطاليا وأمريكا، فيما تلعب لوجين الفرماوي في المجموعة السادسة مع بطلات الصين، السلفادور، جورجيا، بولندا، فنزويلا وألمانيا.

وفي المجموعة السابعة تشارك مريم الكفراوي مع بطلات الصين، رومانيا، فرنسا، أمريكا، كازاخستان وأذربيجان، فيما تلعب سما معتز مع لاعبات أمريكا، فرنسا، فنزويلا، بولندا، البلد المحايد وإيطاليا.

أما في المجموعة التاسعة فتقع لمار خضير مع بطلات أمريكا، الصين، المجر، إيطاليا، هولندا وفنزويلا، بينما تقع جنى لطفي في المجموعة العاشرة مع بطلات إيطاليا، سنغافورة، بلغاريا، كندا، فرنسا والصين.

وتشارك ندى البغدادي في المجموعة الـ11 مع بطلات البلد المحايد، السعودية، إيطاليا، فرنسا، الأرجنتين وكوريا، فيما تشارك خديجة أبوعلم في المجموعة الـ12 مع بطلات هونج كونج، بلجيكا، الهند، ألمانيا، كازاخستان وفرنسا.

وتلعب سارة شومان بالمجموعة الـ14 مع بطلات المجر، البلد المحايد، الصين، فرنسا، اليابان وكازاخستان، فيما تلعب ريناد الدكش في المجموعة الـ15 مع بطلات أمريكا، فرنسا، الصين، رومانيا، سنغافورة، والبلد المحايد.

كما تشارك أروى جاد المولى بالمجموعة الـ16 مع بطلات الصين، فرنسا، رومانيا، المجر، بريطانيا واليابان بينما تشارك زينة سيد في المجموعة الـ17 مع بطلات أمريكا، كوريا، إيطاليا، بولندا، سنغافورة وفرنسا.

وأخيرا، تقع العنود حجازي في المجموعة الـ19 مع بطلات الهند، البلد المحايد، هونج كونج، ألمانيا، أمريكا وكوريا، بينما تقع سلمى الكفراوي مع بطلات اليابان، أوكرانيا، سنغافورة، إسبانيا، هونج كونج، أمريكا.