شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. منتخب مصر يهزم توجو بثلاثية فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

فى مثل هذا اليوم 28 مارس 2017 فاز المنتخب الوطني على ضيفه التوجولي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية، وأدارها الحكم محمد الحنفى فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لمواجهة تونس في الجولة الأولى بتصفيات الأمم الأفريقية 2019، ففى الدقيقة 49 سجل محمود كهربا الهدف الأول للفراعنة بمجهود فردى بعدما استغل خطأ مدافع توجو ليستحوذ على الكرة ويضعها داخل المرمى.

وأضاف أحمد الشيخ هدف الفراعنة الثانى فى الدقيقة 55 من تسديدة سكنت شباك مرمى توجو، ليسجل أول هدف دولى بقميص المنتخب الوطنى الأول، وسجل محمد الننى لاعب الفراعنة الهدف الثالث فى الدقيقة 63 من عمر المباراة، بعدما أضاع انفراد تام بالمرمى، لترتد إليه الكرة ويسددها صاروخية فى مرمى توجو.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من، شريف إكرامى وسعد سمير وأحمد حجازى وأحمد المحمدى وكريم حافظ وسام مرسى ومحمد الننى وعمرو وردة ورمضان صبحى وأمير عادل "ألكسندر" ومحمود كهربا.

وقاد كوبر منتخب مصر فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 باهتة للغاية بعد غياب ما يقرب من 28 عاما، حيث خاض المنتخب 3 مباريات فى المونديال لم يحقق أى انتصار وتعرض لثلاث هزائم من منتخبات أورواجوى وروسيا والسعودية ليقرر اتحاد الكرة اقالة كوبر من منصبه.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.