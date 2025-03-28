موعد مباراة الزمالك وسيراميكا اليوم فى نصف نهائى كأس مصر والقناة الناقلة

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يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، اليوم الجمعة، لخوض مباراة قوية أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر.

واهتم الجهاز الفني للزمالك بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر

مباراة الزمالك وسيراميكا تقام فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن مباريات نصف نهائى كأس مصر.

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة الكأس بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2، كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1.

كما تأهل بيراميدز "حامل اللقب" إلى نصف النهائي بفوز قاتل على إنبي بنتيجة 2-1، كما صعد البنك الأهلي بعد الفوز القاتل على غزل المحلة بنتيجة 1-0.

تعد بطولة كأس مصر أقدم بطولة كرة قدم مصرية، حيث نشأت البطولة عام 1921 وتم إيقافها لمدة أربع سنوت ما بين 1968 حتى 1971 بسبب حرب 1967، ثم توقفت بطولة كأس مصر مرة أخرى في دورة 1973-74 بسبب حرب أكتوبر 1973، وتوقفت البطولة بعد ذلك أربع مرات لأسباب مختلفة.

وتوج بكأس مصر 13 فريقاً منذ نشأتها، ويأتي النادي الأهلي في مقدمة الفرق التي توجت بالنصيب الأكبر من البطولة، حيث يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجا ببطولة كأس مصر بعدما حصل عليه 39 مرة، ويحل الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 لقباً، الاتحاد السكندري والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلي والأوليمبي وإنبي وحرس الحدود بواقع لقبين لكل منهم، ولقب واحد لكل من، المصري، القناة، الترام وبيراميدز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا فى نصف نهائى كأس مصر

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وسيراميكا مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.