شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق كأس الأمم الأفريقية للشباب 24 ساعة بعد نقلها إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأجل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 سنة، لمدة 24 ساعة بعد نقلها إلى مصر لتبدأ يوم 27 أبريل المقبل بدلا من يوم 26 كما كان مقررا.

وأعلن الاتحاد الأفريقى تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة فى مصر بدلا من كوت ديفوار خلال الفترة من 27 أبريل حتى 18مايو المقبلين.

وكانت كوت ديفوار قد أعلنت عن اعتذارها عن عدم تنظيم البطولة قبل أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح التنظيم لمصر.

وتتمتع مصر ببنية رياضية جاهزة لتنظيم البطولة فوراً تكراراً لما حدث عام 2019 عندما سحب تنظيم البطولة من الكاميرون وتصدت لها مصر.