شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف شركة تسويق وإدارة المنتخبات بالتنسيق لمعسكر المنتخب في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المنتخبات بالتنسيق مع شركة تسويق لتجهيز عروض لمباريات ودية لمنتخب مصر في معسكر يونيو المقبل، والذى يخلو من أي ارتباطات رسمية.

ومن المقرر أن تستمع إدارة المنتخبات واللجنة الفنية لاتحاد الكرة والمدير الفني للجبلاية علاء نبيل، لمتطلبات الجهاز الفني للمنتخب، لاختيار المنتخبات التي يواجها الفراعنة وديا في يونيو، وتلبي تطلعات المنتخب في الفترة المقبلة.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن حقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وتمكن من الفوز على سيراليون في الجولة السادسة، بهدف دون رد، ليجمع 6 نقاط من هذا المعسكر، ويحافظ على الصدارة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو وصيف المجموعة.

وينتظر المنتخب تحدي كبير في الربع الأخير من هذه السنة، حيث يخوض المباريات الأربعة المتبقية في تصفيات كأس العالم في شهري سبتمبر وأكتوبر، بينما يخوض في نوفمبر وديسمبر نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.